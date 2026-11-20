«В федерации сказали, что мы едем на всякий случай». Макбит/Надь — о ГП ISU в Хельсинки

Американские фигуристы Кейти Макбит и Балаж Надь высказались об участии на этапе Гран-при ISU в Хельсинки, Финляндия. По итогам короткой программы дуэт получил от судей 70,81 балла и занял третье место.

Надь: Мы чувствуем себя прекрасно! Мы впервые набрали больше 70 баллов, так что мы в полном восторге.

Макбит: То, что мы добились этого вместе, делает результат ещё более значимым. Сегодня мы по-настоящему поддерживали друг друга.

Надь: Мы готовились к соревнованиям в Польше на следующей неделе и совсем не ожидали, что окажемся здесь. Но после нашего произвольного танца на Skate America в федерации нам сказали, что мы едем на всякий случай.

Даже тогда ещё ничего не было решено окончательно, но в итоге всё сложилось. Мы были готовы к любому из турниров и очень рады, что получили такую ​​возможность, — приводит слова спортсменов Golden Skate.

Кейти Макбит и Балаж Надь вошли в список участников соревнований после недопуска российских фигуристов.