Бронзовый призёр финала Гран-при России фигурист Николай Угожаев предположил, чем мог бы заниматься после завершения карьеры.

— Когда пересматриваешь свои прокаты, наверняка слышишь комментарии от титулованных спортсменов: Ягудин, Щербакова, Коляда…

— Обычно, когда я смотрю фигурное катание, я включаю интершум, так что их комментарии я не слышу.

— А сам бы хотел попробовать себя в роли комментатора?

— Нет, это не моё. В судействе я бы хотел попробовать себя в будущем, а в комментаторстве — точно нет.

— А в будущем что более предпочтительно — тренерство или судейство?

— Можно совмещать, у нас в стране это не запрещается. Многие так и делают: у нас очень много тренеров с судейскими категориями. В ISU, например, в линейный пул набирают тех, кто никакого отношения к фигурному катанию не имеет, а у нас не так, — сказал Угожаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марой Кравченко.