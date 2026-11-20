Американские фигуристы Кейти Макбит и Балаж Надь рассказали о желании выступить на финале Гран-при ISU. На этапе в Хельсинки, Финляндия, после короткой программы пара занимает третье место. За своё выступление они получили от судей 70,81 балла.

Надь: Конечно, мы думали о финале. Это вполне реально, но мы не хотим гнаться за местами или баллами. Наша главная цель — хорошо откатать программу и выступить как можно лучше.

Макбит: Если бы мы здесь не выступили, у нас в любом случае не было бы шансов отобраться в финал. Поэтому мы хотим просто получить удовольствие от этого опыта, поддержать друг друга — а там посмотрим. Попасть в финал было бы здорово, но, независимо от результата, наша задача остаётся прежней, — приводит слова фигуристов Golden Skate.