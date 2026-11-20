Мао Симада выиграла короткую программу на этапе Гран-при ISU в Хельсинки
Японская фигуристка Мао Симада выиграла короткую программу на этапе Гран-при ISU в Хельсинки, Финляндия. За своё выступление она получила от судей 79,06 балла.
Второй стала представительница Эстонии Нина Петрыкина с результатом 69,08. Тройку лидеров замкнула Со Юн Ким (69,03).
Фигурное катание. Гран-при ISU. Пятый этап. Хельсинки, Финляндия. Женщины. Короткая программа:
- Мао Симада (Япония) — 79,06 балла.
- Нина Петрыкина (Эстония) — 69,08.
- Со Юн Ким (Южная Корея) — 69,03.
- Ким Ю Сон (Южная Корея) — 68,38.
- Ли Ха Ин (Южная Корея) — 67,76.
- Изабо Левито (США) — 67,02.
- Иида Кархунен (Финляндия) — 66,24.
- Рён Сумиёси (Япония) — 64,06.
- Янна Юркинен (Финляндия) — 59,7