Мао Симада выиграла короткую программу на этапе Гран-при ISU в Хельсинки

Японская фигуристка Мао Симада выиграла короткую программу на этапе Гран-при ISU в Хельсинки, Финляндия. За своё выступление она получила от судей 79,06 балла.

Второй стала представительница Эстонии Нина Петрыкина с результатом 69,08. Тройку лидеров замкнула Со Юн Ким (69,03).

Фигурное катание. Гран-при ISU. Пятый этап. Хельсинки, Финляндия. Женщины. Короткая программа: