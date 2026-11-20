Бронзовый призёр финала Гран-при России фигурист Николай Угожаев высказал мнение, что чемпионство пилота «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли в Формуле-1 можно было предсказать по ходу сезона.

— Ты во время сборов в «Сириусе» был на бывшей трассе Формулы-1, что в таких местах тебя впечатляет?

— Размах, на широкую ногу будто бы всё построено, вообще денег не экономили. Для меня лично это была очень интересная экскурсия на автодром в Сочи, я был там впервые, именно внутри. Плюс там ещё осталось наследие: там висели старые таблички. Там очень классный асфальт, особенно по виду сверху, и на пит-лейне тоже так всё здорово. Я такого ровного асфальта никогда не видел. Ну и справедливости ради, в Сочи всегда гладкий асфальт, есть же абразивные трассы, в Бахрейне, в Китае — ужасные.

— Как ты отреагировал на чемпионство Антонелли?

— Нормально, ничего неожиданного, по ходу сезона это можно было предсказать. Если перед началом сезона, вот считать Австралию, то да, а по тому, как сезон начал складываться, стало понятно, скорее, в какой именно гонке он станет чемпионом. Молодец, красавчик, что ещё о нём сказать?

Вот Макс Ферстаппен собрался, «Ред Булл» поехал в конце сезона. Я думаю, что Макс останется вице-чемпионом, у него первая половина сезона была не очень, а вторая — вообще летит, и он тоже молодец, максимально собрался после провала в начале. Про Расселла и «Феррари» мы молчим, столько технических проблем, что даже он после, казалось бы, сезона, где