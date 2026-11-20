«Смогли показать прокат, к которому стремились». Хокке/Кункель — о КП на ГП в Финляндии

Немецкие фигуристы Анника Хокке и Роберт Кункель высказались о своём выступлении в короткой программе на этапе Гран-при ISU в Хельсинки, Финляндия. За свой прокат они получили от судей 72,63 балла и заняли второе место.

Хокке: Мы рады, что смогли показать тот прокат, к которому стремились. Мы немного нервничали, несмотря на то что усердно работали последние две недели. На тренировках мы специально создавали для себя непростые условия, чтобы быть готовыми к таким моментам, — и это принесло результат.

Кункель: У нас была всего одна тренировка на этом льду, а завтрашнее занятие начинается в 6:30 утра. Чтобы подготовиться, мы заранее тренировались в шесть утра дома.

Хокке: Когда каток пустой и тёмный — это непросто, но такая подготовка оказалась очень полезной. Выступать на заполненной арене порой даже легче. Когда зрителей мало, начинаешь различать отдельные лица, и от этого можно ещё больше занервничать.

Кункель: Во Франции атмосфера была невероятной.

Хокке: Надеемся, что завтра здесь соберётся больше зрителей, — приводит слова спортсменов Golden Skate.