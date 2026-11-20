Канадские фигуристы Лия Перейра и Треннт Мишо после короткой программы на этапе Гран-при ISU в Хельсинки, Финляндия, рассказали об уверенности в себе. Спортсмены получили от судей 74,39 балла и заняли первое место в короткой программе.

Перейра: Мы приехали хорошо подготовленными после успеха на Skate Canada, сохранив уверенность и результаты качественных тренировок. Мы по-прежнему каждый раз волнуемся, но это лишь напоминает нам о том, как сильно мы любим выступать. Мы всегда говорим себе, что выходим на лёд, чтобы устроить шоу — своего рода праздник с этой программой.

Мишо: К тому же мы впервые выступали последними в короткой программе на турнире серии Гран-при. Мы отлично справились. Подобный опыт помогает нам чувствовать себя увереннее в таких ситуациях.

Перейра: Разница во времени даже помогает нам адаптироваться к раннему графику. Мы просто переводим часы и ложимся спать пораньше — хотя сказать это проще, чем сделать. Думаю, тем, кто живёт в Европе, в этом плане легче.

В Финляндии в это время года почти всегда темно, поэтому порой трудно понять — пять утра сейчас или пять вечера! — приводит слова спортсменов Golden Skate.