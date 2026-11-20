Пётр Гуменник выступит в шоу Art on Ice в Швейцарии

Чемпион России, участник Олимпийских игр – 2026 в Милане фигурист Пётр Гуменник примет участие в ледовом шоу Art on Ice в Швейцарии. Об этом сообщает пресс-служба шоу.

«Иногда истории замыкаются в круг. В 2016 году 13-летний Пётр Гуменник привёл в восторг публику шоу Art on Ice. И вот он возвращается!

Гуменник — одно из громких имён в мировом мужском фигурном катании. Сочетание мощных прыжков и элегантной манеры исполнения делает каждое его выступление особенным. Ждите появления Петра Гуменника на шоу Art on Ice!» — говорится в заявлении пресс-службы шоу.

Мероприятие пройдёт 4-7 февраля в Цюрихе, 9-10 февраля – во Фрибуре, 12-13 февраля – в Давосе.