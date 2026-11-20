«Не моё лучшее выступление». Ли Ха Ин — о пятом месте в КП на ГП ISU в Финляндии

Южнокорейская фигуристка Ли Ха Ин оценила своё выступление в короткой программе на этапе Гран-при ISU в Хельсинки, Финляндия. За своё выступление она получила от судей 67,76 балла и стала пятой.

«Это было не лучшее моё выступление, но мне удалось выполнить каскад тройной лутц — тройной тулуп — в отличие от этапа Cup of China, где я допустила серьёзную ошибку. С тройным акселем не сложилось, однако впереди ещё произвольная программа. Думаю, оценки соответствуют тому, как я сегодня откаталась. В произвольной программе хочу выступить лучше.

Перед тройным акселем я немного засомневалась, поэтому прыжок получился недостаточно высоким, а вращение — недостаточно быстрым. Завтра буду над этим работать. После Cup of China я хорошо тренировалась и много работала, поэтому не хочу искать оправданий своему выступлению. Просто хочу сосредоточиться на произвольной программе», — приводит слова Ли Ха Ин Golden Skate.