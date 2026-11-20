Михаил Селевко стал первым в КП на Гран-при ISU в Финляндии, Сяо Хим Фа — последний

Эстонский фигурист Михаил Селевко выиграл короткую программу на этапе Гран-при ISU в Хельсинки, Финляндия. За своё выступление он получил от судей 85,01 балла.

Вторым стал представитель Китая Чэнь Юйдун с результатом 82,88. Тройку лидеров замкнул швед Андреас Нордебек (82,08).

Фигурное катание. Гран-при ISU. Пятый этап. Хельсинки, Финляндия. Мужчины, короткая программа:

Михаил Селевко (Эстония) — 85,01. Чэнь Юйдун (Китай) — 82,88. Андреас Нордебек (Швеция) — 82,08. Ника Эгадзе (Грузия) — 79,45. Кадзуки Томоно (Япония) — 79,45. Стивен Гоголев (Канада) — 76,88. Арлет Леванди (Эстония) — 78,48. Матиас Линдфорс (Финляндия) — 76,74. Тамир Куперман (Израиль) — 75,82. Генрих Гартунг (Германия) — 72,19. Кирилл Марсак (Украина) — 72,10. Адам Сяо Хим Фа (Франция) — 71,63.