Михаил Селевко стал первым в КП на Гран-при ISU в Финляндии, Сяо Хим Фа — последний
Эстонский фигурист Михаил Селевко выиграл короткую программу на этапе Гран-при ISU в Хельсинки, Финляндия. За своё выступление он получил от судей 85,01 балла.
Вторым стал представитель Китая Чэнь Юйдун с результатом 82,88. Тройку лидеров замкнул швед Андреас Нордебек (82,08).
Фигурное катание. Гран-при ISU. Пятый этап. Хельсинки, Финляндия. Мужчины, короткая программа:
- Михаил Селевко (Эстония) — 85,01.
- Чэнь Юйдун (Китай) — 82,88.
- Андреас Нордебек (Швеция) — 82,08.
- Ника Эгадзе (Грузия) — 79,45.
- Кадзуки Томоно (Япония) — 79,45.
- Стивен Гоголев (Канада) — 76,88.
- Арлет Леванди (Эстония) — 78,48.
- Матиас Линдфорс (Финляндия) — 76,74.
- Тамир Куперман (Израиль) — 75,82.
- Генрих Гартунг (Германия) — 72,19.
- Кирилл Марсак (Украина) — 72,10.
- Адам Сяо Хим Фа (Франция) — 71,63.
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