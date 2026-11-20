«Рассчитывала на большее». Симада — об оценках за КП на Гран-при ISU в Финляндии

Японская фигуристка Мао Симада оценила своё выступление в короткой программе на этапе Гран-при ISU в Хельсинки, Финляндия, а также рассказала о работе над акселем.

«Рада, что, несмотря на ошибку, мне удалось выполнить тулуп. Когда он получается хорошо, то приносит около 10 баллов, поэтому я опасалась, что ошибка сильно скажется на итоговом результате. Довольна тем, что получила 79 баллов, хотя рассчитывала на большее.

Я была удивлена, так как на отталкивании мне не хватило высоты, но каким-то образом удалось докрутить прыжок. Сильно нервничала, и, учитывая мою текущую форму, считаю, что справилась с выступлением довольно неплохо.

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