Мао Симада: не хочется отказываться от четверного, но такой вариант нужно держать в уме

Японская фигуристка Мао Симада рассказала, в каком случае включит четверной прыжок в произвольную программу. На этапе Гран-при ISU в Хельсинки, Финляндия, после короткой программы Симада лидирует с результатом 79,06 балла.

«Испытываю некоторое облегчение от того, что удалось успешно завершить сегодняшний прокат. Элемент, с которым возникли трудности, есть и в моей произвольной программе, так что на тренировках я буду работать над его исправлением.

Если буду чувствовать уверенность, то хотела бы включить в программу четверной прыжок. Поско