«В 22 года мне требуется больше времени на восстановление». Петрыкина — об усталости

Двукратная чемпионка Европы, эстонская фигуристка Нина Петрыкина после короткой программы на этапе Гран-при ISU в Хельсинки, Финляндия, рассказала об эмоциональной усталости. За своё выступление спортсменка получила от судей 69,08 балла.

«Чувствую усталость — не только физическую, но и ментальную, эмоциональную. Это уже мой второй этап Гран-при, и по количеству соревнований я почти сравнялась с показателями всего прошлого сезона, хотя сейчас только ноябрь. Отвыкла от такого плотного соревновательного графика, а в 22 года мне требуется больше времени на восстановление между стартами.

На предыдущем этапе Гран-при я набрала 77 баллов, а здесь — 69. Моей целью в этом сезоне было удерживать результат выше 70 баллов, поэтому нем