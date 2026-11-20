«Моя задача — откатать чисто, а там посмотрим». Петрыкина — о целях на чемпионат Европы

Двукратная чемпионка Европы, эстонская фигуристка Нина Петрыкина рассказала о целях на чемпионат Европы — 2027, который пройдёт в Лозанне, Швейцария.

«Моя задача — откатать чисто, а там посмотрим. Никогда не знаешь, как выступят другие фигуристы. Самое главное — показать, на что я способна и над чем работала на тренировках», — приводит слова Петрыкиной Golden Skate.

Чемпионат Европы — 2027 по фигурному катанию в Лозанне, Швейцария, пройдёт с 27 по 31 января.

Нина Петрыкина в этом сезоне на Гран-при ISU выступила на втором этапе в Келоуне, Канада, где заняла второе место с результатом 221,07 балла. Сейчас спортсменка принимает участие на соревнованиях в Хельсинки, Финляндия. После короткой программы она занимает второе место с результатом 69,08 балла.