Фурнье-Бодри и Сизерон выиграли ритм-танец на этапе Гран-при ISU в Финляндии

Олимпийские чемпионы 2026 года французские фигуристы Лоранс Фурнье-Бодри и Гийом Сизерон выиграли ритм-танец на этапе Гран-при ISU в Хельсинки, Финляндия. Они получили от судей за своё выступление 85,78 балла.

Вторыми стали представители Финляндии Юлия Турккила и Матиас Верслёйс с результатом 77,58. Тройку сильнейших замкнули чехи Натали Ташлерова и Филип Ташлер (76,65).

Фигурное катание. Гран-при ISU. Пятый этап. Хельсинки, Финляндия. Танцы на льду. Ритм-танец: