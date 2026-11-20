Фурнье-Бодри и Сизерон выиграли ритм-танец на этапе Гран-при ISU в Финляндии
Олимпийские чемпионы 2026 года французские фигуристы Лоранс Фурнье-Бодри и Гийом Сизерон выиграли ритм-танец на этапе Гран-при ISU в Хельсинки, Финляндия. Они получили от судей за своё выступление 85,78 балла.
Вторыми стали представители Финляндии Юлия Турккила и Матиас Верслёйс с результатом 77,58. Тройку сильнейших замкнули чехи Натали Ташлерова и Филип Ташлер (76,65).
Фигурное катание. Гран-при ISU. Пятый этап. Хельсинки, Финляндия. Танцы на льду. Ритм-танец:
- Лоранс Фурнье-Бодри/Гийом Сизерон (Франция) — 85,78 балла.
- Юлия Турккила/Матиас Верслёйс (Финляндия) — 77,58.
- Натали Ташлерова/Филип Ташлер (Чехия) — 76,65.
- Уна Браун/Гейдж Браун (США) — 76,22.
- Каролин Грин/Майкл Парсонс (США) — 75,21.
- Мари-Жад Лорьо/Ромен Ле Гак (Канада) — 73,16.
- Юка Орихара/Юхо Пиринен (Финляндия) — 70,74.
- Эмили Братти/Йен Сомервилль (США) — 70,55.
- Маржори Лажуа/Жан-Люк Бейкер (Канада) — 68,00.
- Милла Рууд Рейтан/Николай Майоров (Швеция) — 60,96.
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