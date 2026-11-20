Гран-при ISU по фигурному катанию сезона-2026/2027, пятый этап: результаты на 20 ноября

Сегодня, 20 ноября, стартовал пятый этап Гран-при ISU, который проходит в Хельсинки, Финляндия. Спортсмены выступили во всех четырёх видах: в мужском и женском одиночном катании, парном катании и танцах на льду. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами первого соревновательного дня.

Фигурное катание. Гран-при ISU. Пятый этап. Хельсинки, Финляндия. Результаты на 20 ноября:

Спортивные пары. Короткая программа.

Лия Перейра/Треннт Мишо (Канада) — 74,39 балла. Анника Хокке/Роберт Кункель (Германия) — 72,63. Кейти Макбит/Балаж Надь (США) — 70,81.

Женщины. Короткая программа.

Мао Симада (Япония) — 79,06 балла. Нина Петрыкина (Эстония) — 69,08. Со Юн Ким (Южная Корея) — 69,03.

Мужчины. Короткая программа.

Михаил Селевко (Эстония) — 85,01. Чэнь Юйдун (Китай) — 82,88. Андреас Нордебек (Швеция) — 82,08.

Танцы на льду. Ритм-танец.

Лоранс Фурнье-Бодри/Гийом Сизерон (Франция) — 85,78 балла. Юлия Турккила/Матиас Верслёйс (Финляндия) — 77,58. Натали Ташлерова/Филип Ташлер (Чехия) — 76,65.

Напомним, российским фигуристам, которые должны были принять участие в данном этапе международной серии Гран-при, было отказано во въезде в Финляндию.