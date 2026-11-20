«Сегодня ситуация была безнадёжной». Левито — о шестом месте в КП на ГП ISU в Финляндии

Американская фигуристка Изабо Левито высказалась о своём выступлении в короткой программе на этапе Гран-при ISU в Хельсинки, Финляндия. Спортсменка заняла шестое место с результатом 67,02 балла.

«Заходя на каскад, я чувствовала себя очень уверенно и устойчиво — ничто не предвещало проблем. Но при приземлении с флипа меня слишком сильно вынесло вперёд, из-за чего выполнить тройной риттбергер стало невозможно.

В том, что касается катания, я очень упрямая. Даже на тренировках иногда делаю небольшой поворот после флипа и всё равно пытаюсь прыгнуть риттбергер. Но сегодня ситуация была уже безнадёжной.

Каскады с риттбергером приносят мне больше удовле