Гоголев — о ГП в Финляндии: выступление получилось неудачным, но рад, что боролся до конца

Канадский фигурист Стивен Гоголев оценил своё выступление в короткой программе на этапе Гран-при ISU в Хельсинки, Финляндия. Спортсмен стал шестым с результатом 76,88.

«В целом выступление получилось неудачным, однако я рад, что боролся до конца. На финальном вращении что-то пошло не так — возможно, дело в новых коньках, которые я начал носить во вторник, но пока не уверен.

Я работаю над тем, чтобы сделать обе программы сложнее. Одна из причин, по которой я включил четверной лутц в короткую программу, заключается в том, что из-за травмы не мог тренировать четверной тулуп», — приводит слова Гоголева Golden Skate.