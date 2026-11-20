Гоголев — о ГП в Финляндии: выступление получилось неудачным, но рад, что боролся до конца
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Канадский фигурист Стивен Гоголев оценил своё выступление в короткой программе на этапе Гран-при ISU в Хельсинки, Финляндия. Спортсмен стал шестым с результатом 76,88.
Фигурное катание. Гран-при ISU-2026/27. Этап 5, Хельсинки, Финляндия
Мужчины. Короткая программа
20 ноября 2026, пятница. 18:25 МСК
Окончено
1
Михаил Селевко
Эстония
85.01
2
Чэнь Юйдун
Китай
82.88
3
Андреас Нордебек
Швеция
82.08
«В целом выступление получилось неудачным, однако я рад, что боролся до конца. На финальном вращении что-то пошло не так — возможно, дело в новых коньках, которые я начал носить во вторник, но пока не уверен.
Я работаю над тем, чтобы сделать обе программы сложнее. Одна из причин, по которой я включил четверной лутц в короткую программу, заключается в том, что из-за травмы не мог тренировать четверной тулуп», — приводит слова Гоголева Golden Skate.
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