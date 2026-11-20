«Результат стал для меня неожиданностью». Селевко — о лидерстве после КП на ГП в Финляндии

Эстонский фигурист Михаил Селевко рассказал, считает ли выступление в короткой программе на этапе Гран-при ISU в Хельсинки, Финляндия, лучшим в этом сезоне. За свой прокат он получил 85,01 балла и занял первое место.

«Разочарован прыжком в четверным тулупом, ведь именно в нём я был уверен больше всего. На тренировках он получался отлично, и я был уверен, что справлюсь с ним. К сожалению, не вышло, хотя я был собран и полностью контролировал ситуацию.

В целом очень доволен своим выступлением — особенно если учитывать две непростые тренировки, из-за которых было трудно сосредоточиться.

Результат стал для меня неожиданностью, ведь срыв прыжка — это серьёзная ошибка, которая может стоить около 10 баллов. В этом сезоне мне ещё не удавалось откатать программу чисто, поэтому я пока не знаю, на какой максимальный балл могу рассчитывать.

В плане презентации я выложился по максимуму и постарался создать на льду атмосферу праздника. Думаю, это было моё лучшее исполнение данной программы на сегодняшний день, что, вероятно, и отразилось на оценке. Я определённо доволен оценкой 40,6 балла за компоненты, хотя здесь ещё есть над чем работать», — приводит слова Селевко Golden Skate.