Обладатель двух золотых медалей европейского первенства (2023, 2024) и бронзовый призёр чемпионата мира (2024) французский фигурист Адам Сяо Хим Фа прокомментировал последнее место в короткой программе на этапе Гран-при ISU в Хельсинки, Финляндия. За свой прокат он получил 71,63 балла и стал 12-м.

«На тренировках всё шло хорошо, но бывают и такие дни. Соревнования ещё не закончены, и мне знакома подобная ситуация — я привык отыгрывать позиции после короткой программы. Теперь нужно собраться и сделать свою работу. Пусть подготовка прошла не так, как хотелось бы, — важно лишь то, что я покажу непосредственно на соревнованиях.

У меня ещё не было времени проанализировать, что именно произошло. Думаю, мне стоило действовать решительнее и больше доверять себе. Я умею выполнять эти прыжки, так