Эгадзе — о КП в Финляндии: слишком много ошибок на прыжках. Проблема была психологической

Чемпион Европы 2026 года грузинский фигурист Ника Эгадзе рассказал об ошибках в короткой программе на этапе Гран-при ISU в Хельсинки, Финляндия. Спортсмен получил от судей 79,45 балла.

«Это было не лучшее моё выступление — слишком много ошибок на прыжках. Тем не менее я рад, что за вращения и дорожку шагов получил четвёртый уровень. Особенно расстроен четверным сальховым. На соревнованиях во Франции я чисто исполнил 20 попыток из 20, поэтому допустить ошибку здесь было очень досадно.

Я отлично подготовился и подошёл к этому турниру в прекрасной форме. Думаю, проблема была скорее психологической — над этим мне ещё предстоит