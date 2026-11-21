«Ещё есть над чем работать». Сизерон — после ритм-танца на ГП ISU в Финляндии

Олимпийские чемпионы 2026 года французские фигуристы Лоранс Фурнье-Бодри и Гийом Сизерон рассказали о цели на этап Гран-при ISU в Хельсинки, Финляндия.

Сизерон: Нам очень понравилось сегодняшнее выступление. Удалось значительно улучшить свой результат, хотя есть ещё над чем работать. Мы становимся более пластичными, мощными и точными на протяжении всей программы. Особенно радует, что в мы получили четвёртый уровень — мы много работали, чтобы этого добиться.

У нас не было какой-то конкретной цели по баллам. Главная задача — реализовать те технические доработки, которые мы сделали, и продолжать развиваться как в техническом, так и в художественном плане на протяжении всего сезона.

Фурнье-Бодри: Мы оба любим фламенко и хотели вместе погрузиться в этот стиль. В нём столько огня и страсти — нам было очень интересно работать над создание