Трёхкратный чемпион мира американский фигурист Илья Малинин рассказал, почему не познакомился лично с россиянкой Александрой Трусовой во время их выступления на этапе Гран-при ISU в США. Трусова ранее заявила в одном из видео, что застеснялась подойти к Малинину на соревновании.

«Чувак, да я больше нервничал о том, как к ней подойти, чем о самих соревнованиях. Мой самый близкий контакт с ней был, когда я сидел в лаунже, а её ребёнок пробежал мимо меня, и она пыталась его догнать», – сказал Малинин во время видеотрансляции в одной из соцсетей, параллельно играя в компьютерную игру с фигуристом Джейкобом Санчесом.