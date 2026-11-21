Серебряный призёр Олимпийских игр — 2022 российская фигуристка Александра Трусова рассказала, как проходит её отдых после выступления на двух этапах Гран-при ISU в Китае и США.

Фото: Из личного архива Александры Трусовой

Фото: Из личного архива Александры Трусовой

Фото: Из личного архива Александры Трусовой

Фото: Из личного архива Александры Трусовой

Фото: Из личного архива Александры Трусовой

Фото: Из личного архива Александры Трусовой

«У нас выходные после соревнований! Тут мы, правда, на съёмку ездили, но на отдых мы тоже время находим, честно. Например, играем в приставку. И ещё очень много спим… Когда ещё такая возможность выпадет? Правда, приходится разбавлять отдых походами в больницу. С маленьким ребёнком это неизбежная рутина.

А ещё я вожу Мишу на его тренировки. У него соревнований не было, так что никаких оправданий. Ладно, сама я тоже на тренировку сходила. Мне просто было скучно», — написала Трусова в социальной сети.

На прошедших этапах международной серии Гран-при российская фигуристка стала серебряным призёром. На соревнованиях в Китае спортсменка получила от судей 221,27 балла, а в США за короткую и произвольную программы набрала 213,90 балла.