Трёхкратный чемпион мира американский фигурист Илья Малинин опубликовал пост после победы на четвёртом этапе Гран-при ISU, который прошёл в американском Эверетте.

«С большим опозданием, но хочу поблагодарить всех за любовь и поддержку. Возвращение на соревнования получилось потрясающим. Место, соперники, публика – всё было идеальным для моего первого старта. С нетерпением жду, куда приведёт меня этот сезон. Увидимся в Японии», – написал Малинин на своей странице в социальной сети под коллекцией фото со льда и видами города.

Малинин также является победителем Олимпийских игр — 2026 в командном турнире.