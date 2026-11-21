«Говорят, в теннисе ситуация добрее». Козловский пошутил о недопуске до ГП ISU в Финляндии

Чемпион Европы, трёхкратный чемпион России по фигурному катанию Дмитрий Козловский, выступающий в парном катании с Александрой Бойковой, опубликовал на своей странице в социальной сети пост с иронией на тему недопуска российских спортсменов до участия в этапе Гран-при ISU в Финляндии.

Фото: из личного архива Дмитрия Козловского

«Готовились к Гран-при в Финляндии, теперь готовимся к Australian Open. Говорят, в теннисе ситуация добрее», – подписал Козловский фото, сделанное на теннисном корте.

Помимо Бойковой и Козловского, на Гран-при в Хельсинки из-за запрета на въезд в страну не попали Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Екатерина Чикмарёва/Матвей Янченков и Евгений Семененко.