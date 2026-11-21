Анника Хокке и Роберт Кункель завоевали золото этапа Гран-при ISU в Финляндии
Немецкие фигуристы Анника Хокке и Роберт Кункель, выступающие в парном катании, стали победителями этапа Гран-при ISU в Хельсинки, Финляндия. В сумме за короткую и произвольную программы они получили от судей 196,40 балла.
На втором месте расположились канадские спортсмены Лия Перейра и Треннт Мишо с результатом 196,28 балла. Тройку лидеров замкнули американцы Одри Шин и Спенсер Акира Хоу, набравшие 193,18 балла.
Фигурное катание. Пятый этап Гран-при ISU, Хельсинки. Спортивные пары, итоговое положение:
- Анника Хокке/Роберт Кункель (Германия) — 196,40 балла.
- Лия Перейра/Треннт Мишо (Канада) — 196,28.
- Одри Шин/Спенсер Акира Хоу (США) — 193,18.
- Кейти Макбит/Балаж Надь (США) — 191,25.
- Меган Уэссенберг/Денис Стрекалин (Франция) — 162,03.
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