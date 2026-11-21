«Всё было как в тумане». Хокке/Кункель — о победе на этапе Гран-при ISU в Финляндии

Немецкие фигуристы Анника Хокке и Роберт Кункель, выступающие в парном катании, поделились впечатлениями от этапа Гран-при ISU в Хельсинки, Финляндия. Спортсмены завоевали золото, получив от судей 196,40 балла.

Хокке: Сегодня всё было как в тумане, потому что всё произошло очень быстро, а перерыв между программами был коротким. К счастью, дома мы смогли перестроить график тренировок под расписание соревнований здесь, и это сработало. Мы оба очень волновались, потому что действительно хотели хорошо прокататься. Но за последние годы мы проделали большую психологическую работу, и сегодня показали, что, даже когда нервничаем, всё равно можем выступить хорошо.

Кункель: Второй Гран-при психологически оказался сложнее, потому что за плечами было больше тренировок, и, естественно, мы хотели выступить хорошо, — приводит слова фигуристов Golden Skate.

Ранее на этапе Гран-при ISU в Анже, Франция, спортсмены заняли третье место, набрав 179,74 балла.