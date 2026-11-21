Канадские фигуристы Лия Перейра и Треннт Мишо, выступающие в парном катании, прокомментировали свои выступления на этапе Гран-при ISU в Хельсинки, Финляндия. По итогам короткой программы спортсмены лидировали, однако после произвольной — расположились на втором месте.

Мишо: Каждый раз, когда мы выходим на лёд, стараемся сосредоточиться на самом катании и продолжать улучшать эту сторону нашего выступления. Думаю, сегодня мы неплохо с этим справились, но в некоторых местах немного опередили себя. Нам нужно вернуться домой и поработать над некоторыми вещами перед финалом Гран-при.

Перейра: Нам нравится подходить к сезону Гран-при с экспериментальным настроем. Всё ещё изучаем наши программы и себя как спортсменов. Даже после стольких лет всегда есть что-то новое, что можно открыть. В этом сезоне мы узнали очень многое, особенно из сегодняшнего выступления. Проблема не в нашей подготовке. Нам просто нужно вспомнить, как выполнять всё в нужный момент, когда есть давление, — приводит слова фигуристов Golden Skate.

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