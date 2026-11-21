Американские фигуристы Одри Шин и Спенсер Акира Хоу, выступающие в парном катании, прокомментировали приглашение выступить на этапе Гран-при в Хельсинки, Финляндия. Спортсмены заменили российских фигуристов, которым не разрешили въезд в страну.

Шин: Я почувствовала, что сегодня могу реабилитироваться. Я была очень разочарована своим выступлением на Skate America, потому что оно не соответствовало тому, как я тренировалась. Очень благодарна, что мы получили второй шанс в серии Гран-при, что мы остались вместе и поддерживали друг друга на протяжении всего процесса.

Хоу: Примерно три дня назад мы даже не знали, что будем выступать здесь. Приехать сюда и показать один из наших лучших выступлений на данный момент, особенно в качестве новой пары, показывает, что мы действительно хорошо прогрессируем. Мы невероятно благодарны за эти возможности.

Нужно просто идти шаг за шагом. Нужно понимать, что бог управляет всем происходящим. Всё, что мы можем сделать, — это прийти, выложиться по максимуму и довериться процессу, — приводит слова фигуристов Golden Skate.

Напомним, ранее власти Финляндии не разрешили въезд в страну российским фигуристам для участия в этапе Гран-при ISU в Хельсинки, который проходит с 20 по 21 ноября. Американская пара стала бронзовым призёром соревнований, получив за обе программы 193,18 балла.