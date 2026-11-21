Японская фигуристка Мао Симада выиграла этап Гран-при ISU в Хельсинки, Финляндия. По сумме за короткую и произвольную программы она получила от судей 229,49 балла.

Второй стала представительница Эстонии Нина Петрыкина с результатом 214,06 балла. Тройку лидеров замкнула американка Изабо Левито, набрав 207,19 балла.

Фигурное катание. Гран-при ISU. Пятый этап. Хельсинки, Финляндия. Женщины. Итоговое положение:

Мао Симада (Япония) — 229,49 балла. Нина Петрыкина (Эстония) — 214,06. Изабо Левито (США) — 207,19. Ким Ю Сон (Южная Корея) — 204,86. Ли Ха Ин (Южная Корея) — 193,63. Иида Кархунен (Финляндия) — 186,47.