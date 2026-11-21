Мао Симада стала победительницей этапа Гран-при ISU в Финляндии
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Японская фигуристка Мао Симада выиграла этап Гран-при ISU в Хельсинки, Финляндия. По сумме за короткую и произвольную программы она получила от судей 229,49 балла.
Фигурное катание. Гран-при ISU-2026/27. Этап 5, Хельсинки, Финляндия
Женщины. Произвольная программа
21 ноября 2026, суббота. 15:00 МСК
Окончено
1
Мао Симада
Япония
229.49
2
Нина Петрыкина
Эстония
214.06
3
Изабо Левито
США
207.19
Второй стала представительница Эстонии Нина Петрыкина с результатом 214,06 балла. Тройку лидеров замкнула американка Изабо Левито, набрав 207,19 балла.
Фигурное катание. Гран-при ISU. Пятый этап. Хельсинки, Финляндия. Женщины. Итоговое положение:
- Мао Симада (Япония) — 229,49 балла.
- Нина Петрыкина (Эстония) — 214,06.
- Изабо Левито (США) — 207,19.
- Ким Ю Сон (Южная Корея) — 204,86.
- Ли Ха Ин (Южная Корея) — 193,63.
- Иида Кархунен (Финляндия) — 186,47.
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