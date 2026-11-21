Серебряный призёр Олимпийских игр российская фигуристка Александра Игнатова (Трусова) гарантировала себе место в финале Гран-при ISU, который пройдёт с 10 по 13 декабря в Чунцине.

В финал международной серии Гран-при проходят шесть сильнейших фигуристок по итогам этапов. Александра Трусова стала второй на этапах в Китае и США. Это принесло ей 26 очков. Этот результат гарантированно не даст фигуристке опуститься ниже пятого места.

Помимо Трусовой, уже отобрались японские фигуристки Ами Накаи и Мао Симада, а также представительница Эстонии Нина Петрыкина. Финальный этап Гран-при ISU пройдёт в Японии с 27 по 28 ноября. По его итогам определятся ещё две участницы турнира.