Фото: Трусова отдыхает в спа после выступления на двух этапах Гран-при ISU подряд

Серебряный призёр Олимпийских игр российская фигуристка Александра Игнатова (Трусова) показала, как отдыхает в спа вместе с мужем фигуристом Макаром Игнатовым и сыном Михаилом после выступления на двух этапах Гран-при ISU в Китае и США.

Фото: Из личного архива Игнатовой

Фото: Из личного архива Игнатовой

«Ладно, все оставшиеся дела могут подождать – мы выбрались на пару дней за город, и даже сходили в спа! Может, мой баланс между отдыхом и работой не идеален, но я в процессе его поиска», – написала Игнатова в своём телеграм-канале.

Ранее стало известно, что Александра гарантировала себе попадание в финал Гран-при ISU, который пройдёт в Чунцине, Китай, с 10 по 13 декабря. На этапах серии фигуристка завоевала две серебряные медали.