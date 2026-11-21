«Немного разочаровалась из-за каскада». Левито — о ПП на этапе Гран-при в Финляндии

Американская фигуристка Изабо Левито прокомментировала своё выступление в произвольной программе этапа Гран-при ISU – 2026/2027 в Финляндии. Левито заняла третье место на соревнованиях, набрав по сумме короткой и произвольной программ 207,19 балла.

«После проката и исполнения каскада я чувствую себя гораздо лучше! Теперь наконец могу отдохнуть и не проводить остаток дня, расстраиваясь из-за собственных ошибок. Я п