Симада — о победе на ГП в Финляндии: допустила ошибку в ПП, но всё прошло хорошо

Японская фигуристка Мао Симада поделилась эмоциями после победы на этапе Гран-при ISU – 2026/2027 в Финляндии. Симада завершила соревнования, набрав 229,49 балла за короткую и произвольную программы.

«Сегодня в произвольной программе я допустила небольшую ошибку, но после этого всё прошло хорошо, мне удалось завершить прокат с улыбкой. Я очень довольна результатом и особенно рада, что смогла отобраться в финал Гран-при.

Очень рада быть здесь и иметь возможность выступать вместе с такими замечательными фигуристками. Соревноваться с ними было прекрасным опытом», — приводит слова Симады Golden Skate.