«Какое же это убожество». Вайцеховская — о мужском турнире на этапе ГП ISU в Финляндии

Олимпийская чемпионка в прыжках в воду, а ныне спортивный журналист Елена Вайцеховская раскритиковала мужской турнир на этапе Гран-при ISU по фигурному катанию в Хельсинки, Финляндия.

«Какое же это убожество — мужской турнир Гран-при ISU. Международный союз конькобежцев долго и целенаправленно истязал ножовкой сук, на котором сидит, потом, видимо, притомился от процесса и купил бензопилу», – написала Вайцеховская в своём телеграм-канале.

Напомним, ранее власти Финляндии отказали во въезде двукратному чемпиону России Евгению Семененко. Он был вынужден отказаться от участия в соревнованиях. Помимо Семененко, выступить в Финляндии не смогли три российские пары: Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Екатерина Чикмарёва и Матвей Янченков.