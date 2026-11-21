Японская фигуристка Мао Симада поделилась ожиданиями от дебютного выступления в финале Гран-при ISU – 2026/2027. Фигуристка отобралась в финал после победы на этапе в Финляндии, где она завершила соревнования, набрав 229,49 балла по сумме короткой и произвольной программ.

«Всегда смотрела на фигуристов, выступающих в финале Гран-при, и мечтала однажды оказаться там вместе с ними. Теперь, когда у меня наконец появилась такая возможность, я невероятно счастлива и с нетерпением этого жду!» – приводит слова Симады Golden Skate.

Финал Гран-при ISU – 2026/2027 пройдёт с 10 по 13 декабря в Чунчцине, Китай.