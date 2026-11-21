Михаил Селевко выиграл этап Гран-при ISU в Финляндии, швед Нордебек — сенсационно второй

Эстонский фигурист Михаил Селевко стал победителем пятого этапа международной серии Гран-при ISU в Хельсинки, Финляндия. По сумме двух программ он получил от судей 254,99 балла.

Второе место сенсационно занял шведский фигурист Андреас Нордебек с результатом 240,94 балла. Тройку призёров замкнул японец Кадзуки Томоно (237,75).

Фигурное катание. Пятый этап Гран-при ISU. Хельсинки. Мужчины. Итоговое положение

1. Михаил Селевко (Эстония) — 254,99.

2. Андреас Нордебек (Швеция) — 240,94.

3. Кадзуки Томоно (Япония) — 237,75.

4. Адам Сяо Хим Фа (Франция) — 230,54.

5. Ника Егадзе (Грузия) — 229,00.

6. Арлет Леванди (Эстония) — 228,37.