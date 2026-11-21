Двукратная чемпионка Европы, эстонская фигуристка Нина Петрыкина поделилась эмоциями после выхода в финал Гран-при ISU – 2026/2027. Ранее эстонка заняла второе место на этапе в Финляндии, набрав 214,06 балла по сумме короткой и произвольной программ.

«Выход в финал Гран-при был одной из моих главных целей. Я никогда раньше там не выступала, честно говоря, даже не могла представить, что это когда-нибудь произойдёт. Я так счастлива, что все усилия, которые приложили мы с моей командой, принесли результат. Мы добились этого вместе, для меня это очень много значит», – приводит слова Петрыкиной Golden Skate.