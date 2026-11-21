Лоранс Фурнье-Бодри и Гийом Сизерон — чемпионы этапа Гран-при ISU в Финляндии

Олимпийские чемпионы 2026 года французские фигуристы Лоранс Фурнье-Бодри и Гийом Сизерон выиграли пятый этап Гран-при ISU в Хельсинки, Финляндия, в танцах на льду. По сумме двух прокатов они набрали 212,91 балла.

Второе место заняли представители Финляндии Юлия Турккила и Матиас Верслёйс с результатом 190,88 балла. Тройку призёров замкнули американцы Уна Браун и Гейдж Браун (187,97).

Фигурное катание. Пятый этап Гран-при ISU. Хельсинки. Танцы на льду. Итоговое положение

1. Лоранс Фурнье-Бодри и Гийом Сизерон (Франция) — 212,91 балла.

2. Юлия Турккила и Матиас Верслёйс (Финляндия) — 190,88.

3. Уна Браун и Гейдж Браун (США) — 187,97.