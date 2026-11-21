«Нет нейтральных спортсменов — нет вечеринки». Траньков — об этапе ГП ISU в Финляндии

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков высказался об итогах пятого этапа Гран-при ISU в Хельсинки, Финляндия.

«Нет нейтральных спортсменов — нет вечеринки. В любом случае поздравляю», – написал Траньков под одним из постов на странице Международного союза конькобежцев (ISU) в соцсети.

Ранее власти Финляндии отказали во въезде в страну российским фигуристам. Пропустить соревнования были вынуждены Евгений Семененко (одиночное катание), а также три спортивные пары: Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Екатерина Чикмарёва и Матвей Янченков.

Этап Гран-при в Финляндии проходил с 20 по 21 ноября.