Гран-при ISU по фигурному катанию, пятый этап, Хельсинки: результаты 21 ноября

Сегодня, 21 ноября, в Хельсинки, Финляндия, завершился пятый этап Гран-при ISU по фигурному катанию. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами соревнований, прошедших в субботу.

Фигурное катание. Пятый этап Гран-при ISU. Хельсинки. Результаты 21 ноября

Женщины, итоговое положение

1. Мао Симада (Япония) — 229,49 балла.

2. Нина Петрыкина (Эстония) — 214,06.

3. Изабо Левито (США) — 207,19.

Спортивные пары, итоговое положение

1. Анника Хокке/Роберт Кункель (Германия) — 196,40 балла.

2. Лия Перейра/Треннт Мишо (Канада) — 196,28.

3. Одри Шин/Спенсер Акира Хоу (США) — 193,18.

Мужчины, итоговое положение

1. Михаил Селевко (Эстония) — 254,99 балла.

2. Андреас Нордебек (Швеция) — 240,94.

3. Кадзуки Томоно (Япония) — 237,75.

Танцы на льду, итоговое положение

1. Лоранс Фурнье-Бодри и Гийом Сизерон (Франция) — 212,91 балла.

2. Юлия Турккила и Матиас Верслёйс (Финляндия) — 190,88.

3. Уна Браун и Гейдж Браун (США) — 187,97.