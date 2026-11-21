Двукратный чемпион Европы французский фигурист Адам Сяо Хим Фа высказался о недопуске россиянина Евгения Семененко на этап Гран-при ISU в Хельсинки. Ранее власти Финляндии отказали российским спортсменам во въезде в страну.

«Когда я узнал, что Женя тоже будет выступать в Финляндии, я очень обрадовался. Всегда здорово, когда на соревновании собираются сильные фигуристы. Мы с ним в этом сезоне уже соревновались вместе – на турнире в Братиславе. Мне очень нравится с ним и тренироваться, и общаться.

И было круто, что он тоже собирался приехать в Хельсинки. Мы бы тут встретились все вместе – Стивен [Гоголев], Ника [Эгадзе], Женя. Та же компания, что и на летних сборах у Бенуа [Ришо]. Только Миши [Шайдорова] бы не хватало. У нас была бы такая «встреча выпускников», я очень этого ждал.

Жаль, что так получилось, и Жени здесь нет. Я понимаю, как это тяжело и обидно для спортсмена. У него ведь даже нейтральный статус есть! Мне очень грустно за него. Но всё зависит от правительства Финляндии, и ни мы, ни Международный союз конькобежцев (ISU) не можем ничего с этим сделать. Так устроена эта система», – приводит слова Сяо Хим Фа телеграм-канал «Всем лутц!»