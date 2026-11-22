Гран-при ISU по фигурному катанию сезона-2026/2027, пятый этап: итоги турнира в Хельсинки

С 20 по 21 ноября в Хельсинки, Финляндия, прошёл пятый этап международной серии Гран-при ISU по фигурному катанию. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами турнира.

Фигурное катание. Пятый этап Гран-при ISU. Хельсинки. Женщины. Итоговое положение

1. Мао Симада (Япония) — 229,49 балла.

2. Нина Петрыкина (Эстония) — 214,06.

3. Изабо Левито (США) — 207,19.

Фигурное катание. Пятый этап Гран-при ISU. Хельсинки. Спортивные пары. Итоговое положение

1. Анника Хокке/Роберт Кункель (Германия) — 196,40 балла.

2. Лия Перейра/Треннт Мишо (Канада) — 196,28.

3. Одри Шин/Спенсер Акира Хоу (США) — 193,18.

Фигурное катание. Пятый этап Гран-при ISU. Хельсинки. Мужчины. Итоговое положение

1. Михаил Селевко (Эстония) — 254,99 балла.

2. Андреас Нордебек (Швеция) — 240,94.

3. Кадзуки Томоно (Япония) — 237,75.

Фигурное катание. Пятый этап Гран-при ISU. Хельсинки. Танцы на льду. Итоговое положение

1. Лоранс Фурнье-Бодри/Гийом Сизерон (Франция) — 212,91 балла.

2. Юлия Турккила/Матиас Верслёйс (Финляндия) — 190,88.

3. Уна Браун/Гейдж Браун (США) — 187,97.