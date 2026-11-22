С 20 по 21 ноября в Хельсинки, Финляндия, прошёл пятый этап международной серии Гран-при ISU по фигурному катанию. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами турнира.
Фигурное катание. Пятый этап Гран-при ISU. Хельсинки. Женщины. Итоговое положение
1. Мао Симада (Япония) — 229,49 балла.
2. Нина Петрыкина (Эстония) — 214,06.
3. Изабо Левито (США) — 207,19.
Фигурное катание. Пятый этап Гран-при ISU. Хельсинки. Спортивные пары. Итоговое положение
1. Анника Хокке/Роберт Кункель (Германия) — 196,40 балла.
2. Лия Перейра/Треннт Мишо (Канада) — 196,28.
3. Одри Шин/Спенсер Акира Хоу (США) — 193,18.
Фигурное катание. Пятый этап Гран-при ISU. Хельсинки. Мужчины. Итоговое положение
1. Михаил Селевко (Эстония) — 254,99 балла.
2. Андреас Нордебек (Швеция) — 240,94.
3. Кадзуки Томоно (Япония) — 237,75.
Фигурное катание. Пятый этап Гран-при ISU. Хельсинки. Танцы на льду. Итоговое положение
1. Лоранс Фурнье-Бодри/Гийом Сизерон (Франция) — 212,91 балла.
2. Юлия Турккила/Матиас Верслёйс (Финляндия) — 190,88.
3. Уна Браун/Гейдж Браун (США) — 187,97.