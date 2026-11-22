Ирина Костылева, мать фигуристки Елены Костылевой, рассказала, что дочь не примет участия в новогодних шоу двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

«Репетиции шоу уже шли эти две недели, что мы в Горках. Лену не включили в группу шоу. Позавчера состоялось собрание, где Яна Рудковская и продюсер шоу Екатерина были обеспокоены здоровьем Лены на новогодние шоу через месяц, в январе. И вместо заработанной Леной ролью Герды, своей второй победой на первенстве России, Рудковская предложила Лене роль подружки Герды (Ксении Синицыной).

Я была вынуждена напомнить Рудковской Я.А., что в конце апреля 2026 года, перед трансферным окном, на нашем с ней собрании в академии лично Рудковская за то, что Лена продолжает тренироваться в её академии на следующий сезон, подтвердила обещанную роль Герды в «Снежной королеве».

Первым условием, для того чтобы продолжить тренировки в академии, было условие: «О внимании тренера Лены — Евгения Викторовича Плющенко, на том уровне, которое было в период подготовки в январе, при подготовке к первенству России 26 года». Всё. Никаких условий и просьб от нас к Рудковской не было (стипендии, отдых и т. д. — ничего не просили, это ложь).

Только:

1. Тренировки с Плющенко.

2. Роль Герды.

От роли подружки Герды Лена и я категорически отказались. Рудковская демонстративно бросила фразу продюсеру: «Доделывай, мне некогда». И продюсер поставила условие, чтоб я в соцсетях не рассказывала про негатив в отношении академии – травму Лены. И, наверное, про будущие в декабре травмы Лены. Мы с Леной поняли, что роль Герды переобещана другой спортсменке. Но такая лживая забота о здоровье Лены была непонятна. Значит, Герду Лена вдруг не сможет откатать, а об Авроре через несколько дней и речи не шло. Значит, Герду Лена не сможет, а Аврору — сможет. Какая же это лживая и подлая забота.

Официально объявляю: Лена Костылева не принимает участия ни в одном шоу Яны Рудковской и Евгения Плющенко. Да, это, как мы поняли, и не планировалось. Судя по мерзким вбросам в интернет ещё месяц назад от Рудковской.

Что сказать? Очень жаль, что Лена не сможет подарить своё творчество и импровизационные номера, которые демонстрировала в шоу эти два года. Ну