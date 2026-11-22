«Врагам такой кейсик не пожелаешь!» Яна Рудковская — о новых заявлениях Ирины Костылевой

Яна Рудковская, продюсер и жена двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, высказалась о заявлениях Ирины Костылевой, мамы фигуристки Елены Костылевой, об участии дочери в новогодних ледовых шоу и конфликте с академией «Ангелы Плющенко».

«Я слышала, что у специфических людей бывает осеннее и весеннее обострение! Но у нас второй год подряд наблюдается — предновогоднее! Прям дежавю. 2025 vs 2026. Врагам такой кейсик не пожелаешь! Вот думаю, а когда у моего мужа лопнет его двукратное олимпийское», — написала Рудковская в телеграм-канале.

Ранее стало известно, что академия «Ангелы Плющенко» лишила фигуристку Елену ежемесячной стипендии, которая составляла 65 тыс. рублей, из-за поведения её матери Ирины.