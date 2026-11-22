Елена Соколова, тренер Екатерины Мироновой и Евгения Устенко, высказалась о недопуске танцевального дуэта на турнир в Польше.

«О том, что произошло, мы узнали в пятницу вечером. Расстроились? Это слабо сказано. Федерация делает всё возможное, но от нас, спортсменов и тренеров, к сожалению, ничего не зависит. Будет как будет. Мы продолжаем работать и готовиться. Впереди чемпионат России», — приводит слова Соколовой ТАСС.

Екатерина Миронова/Евгений Устенко и Анна Коломенская/Артём Фролов были включены в заявку на турнир серии «Челленджер» по фигурному катанию в Польше PGE Warsaw Cup, который пройдёт с 25 по 29 ноября. Заместитель министра спорта Польши Петр Борис заявил, что российским фигуристам будет отказано в участии.