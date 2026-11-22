Российские спортивные пары Екатерина Чикмарёва/Матвей Янченков и Таисия Щербинина/Артём Петров заявлены на турнир Golden Spin of Zagreb, который пройдёт в Хорватии со 2 по 5 декабря. Информация об этом появилась на официальном сайте Международного союза конькобежцев (ISU).

Ранее в список участников из России вошли Николай Угожаев, Анна Фролова, Камилла Нелюбова (все — одиночное катание), Милана Кузьмина/Дмитрий Студеникин, Анна Щербакова/Егор Гончаров, Елизавета Шичина/Павел Дрозд (все — танцы на льду).

Отечественные фигуристы допущены до участия в международных соревнованиях в нейтральном статусе.