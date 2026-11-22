Чемпионка мира по фигурному катанию Мария Бутырская оценила шансы российской фигуристки Александры Игнатовой (Трусовой) на победу на чемпионате Европы — 2027 в Лозанне, Швейцария. Турнир пройдёт с 27 по 31 января.

«Японки и американки постепенно идут вперёд, а европейские девочки как-то совсем не впечатляют. Трусова будет безоговорочным фаворитом чемпионата Европы. Да у нас там никогда соперниц не было, честно говоря.

Сколько помню, японцы всегда очень дисциплинированны. Они умеют тренироваться правильно, они хотят этого. У них даже система другая. Не американская, не европейская, а своя. У страны хорошая история фигурного катания. Конечно, они не хотят отставать, тренируются в полную силу. И поэтому у них такой результат. Молодцы, ничего не могу сказать. Сейчас в женском фигурном катании выделяются россиянки и японки», – приводит слова Бутырской «РИА Новости Спорт».