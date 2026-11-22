«Вы не можете принижать его усилия!» Селевко и Петрыкина — о победителе ГП ISU в Финляндии

Эстонские фигуристы, выступающие в одиночном катании, Александр Селевко и Нина Петрыкина заступились за соотечественника Михаила Селевко после хейта в комментариях из-за победы спортсмена на этапе Гран-при ISU в Хельсинки, Финляндия. По сумме двух программ он получил от судей 254,99 балла.

Селевко: Так грустно видеть комментарии от людей, которые не понимают, о чём говорят… Миша проделал потрясающую работу! Вы не можете принижать его усилия! При всём уважении к другим, настоящим победителем сегодня стал Миша!

Петрыкина: Спортсмены существуют не для того, чтобы оправдывать ваши ожидания. Научитесь уважать усилия, а не только результаты! — написали фигуристы в социальной сети.

Второе место занял шведский фигурист Андреас Нордебек с результатом 240,94 балла. Тройку призёров замкнул японец Кадзуки Томоно (237,75).